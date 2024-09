Os artistas que criticaram Chitãozinho & Xororó no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A estreia do sertanejo no Rock in Rio não agradou a todos. Assim que a dupla Chitãozinho & Xororó foi anunciada na line-up do Palco Mundo, diversas pessoas vieram à público nas redes sociais para criticar a decisão do festival de incorporar o estilo musical. Mas a insatisfação quebrou as barreiras da internet e alguns artistas se posicionaram contra essa inclusão. Em entrevista à coluna GENTE, BNegão, vocalista do Planet Hemp, afirmou não ter gostado nem um pouco da ideia. “Cara, eu acho que não tem nada a ver. Tipo assim, se eu tivesse meu festival eu não colocaria, mas a gente não faz o festival, então deixa a galera colocar e está tudo certo”, comentou.

O vocalista estava ao lado de Marcelo D2 e Pitty, que não comentaram sobre o assunto, mas concordaram com a posição do colega. “Eu não quero falar, não, porque vai dar polêmica”, disse D2 que, em seguida, riu da fala de BNegão. Logo depois, a cantora de rock é questionada sobre o assunto: “Pra quê? Depois disso aí…”. Parece que ela também concorda.