O ‘problemão’ que o Rock in Rio arrumou ao criar o Dia Brasil

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Definitivamente não é fácil agradar a todos quando o assunto é música. Mesmo sendo “vendido” nos discursos da organização como uma “celebração da música popular brasileira”, o chamado Dia Brasil, neste sábado, 21, dentro da programação do Rock in Rio, causou incômodo em parte do público e dos artistas. Fafá de Belém foi uma das que vieram reclamar da ausência de artistas do norte do país no lineup divulgado.

O problema nem é tanto pela baixa procura por ingressos – até a véspera dessa segunda leva de festival, ainda se anunciava na TV a venda para o dia dedicado aos brazucas. A questão maior é como dar destaque a uns em detrimento de outros, como deixar todo mundo satisfeito – mesmo sabendo que não há Palco Mundo para todos. O diretor artístico Zé Ricardo, responsável por organizar os egos e afagar as crises, não teve dias fáceis para chegar a denominador comum.