“Alckmin tem que ser mais ágil. Tem que conversar mais. O Haddad, em vez de ler um livro, tem que perder algumas horas conversando no Senado e na Câmara. O Wellington [Dias] e o Rui Costa têm que passar a maior parte do tempo conversando com a bancada A, com a bancada B” (Lula, presidente da República, dando um forte puxão de orelha em seus ministros enquanto o governo patina na relação com o Congresso)