Frase do dia

VEJA Mercado - quarta, 3 de abril

É provável que a Petrobras suba a gasolina em breve, diz Fernando Siqueira

VEJA Mercado em Vídeo desta quarta-feira recebe o chefe de pesquisas da Guide Investimentos. Entre outros assuntos, ele diz que valorização do petróleo e do dólar deve deixar estatal sem saída para adiar reajuste e comenta sobre a intervenção do Banco Central que não resultou em queda do dólar.