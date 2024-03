VEJA Mercado em Vídeo

A nova arrecadação recorde do governo e entrevista com Renoir Vieira

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em alta na manhã desta sexta-feira, 22. As bolsas americanas seguem renovando seus recordes. O governo federal registrou mais uma vez um recorde de arrecadação no mês de fevereiro. Foram 186,5 bilhões de reais contabilizados em impostos — a maior cifra para o mês desde o início da série histórica, há 30 anos. As medidas de arrecadação mostram seus efeitos neste início do ano, assim como o aquecimento da economia brasileira por meio dos setores de serviços e comércio. O polêmico debate sobre a meta fiscal vai voltar a esquentar. Na bolsa de valores, o Ibovespa fechou mais uma sessão em queda, pressionado pela Petrobras. A estatal não reajusta o preço dos combustíveis há mais de cinco meses e os valores estão 20% defasados em relação à paridade internacional — o equivalente a quase 70 centavos por litro. Diego Gimenes entrevista Renoir Vieira, sócio da Itapeva Investimentos.