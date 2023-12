Frase do dia

“É difícil falar de 2024 sem, pelo menos, colocar em perspectiva que as análises econômicas têm errado muito ultimamente. Têm errado o crescimento, têm errado um pouco a inflação, têm errado muito o emprego, têm errado os números de crédito” (Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, em entrevista à jornalista Miriam Leitão. Ele lembrou que será o último ano dele à frente do BC e afirmou que é importante “entregar os juros o mais baixos possível”)