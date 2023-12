“Tem família que não conversa mais. Tem pai que não conversa com filho. Tem filho que não conversa com a mãe. Tem irmão que não conversa com o irmão, por causa de um facínora que pregou o ódio durante quatro anos neste país. Mentiu e pregou o ódio” (Lula, presidente da República, elevando ataques contra Jair Bolsonaro durante a inauguração de um contorno rodoviário da BR-101, no Espírito Santo)