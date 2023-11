Frase do dia

“Direta ou indiretamente, toda a sociedade brasileira deveria pedir desculpas ao povos negro por algum tipo de participação naquele momento triste da história. Neste contexto, o Banco do Brasil de hoje pede perdão ao povo negro pelas suas versões predecessoras e trabalha intensamente para enfrentar o racismo estrutural no país” (Tarciana Medeiros, presidente do Banco do Brasil, pedindo desculpas pela atuação da instituição durante a escravidão. Ela é a primeira mulher negra a presidir o banco)