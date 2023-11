“O Poder Judiciário continua muito preconceituoso em relação às mulheres, machista. Quando se faz concurso público para a magistratura, nós temos acesso porque passamos nas provas, mas nas promoções nós não temos as mesmas condições” (Cármen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal, sobre a representatividade nas estruturas de poder. A magistrada é hoje a única mulher na composição do STF)