“O problema do BNDES não é matar um leão por dia, é desviar das antas. Você tem que, o tempo inteiro, estar atento porque os problemas estão sempre presentes” (Aloizio Mercadante, presidente do BNDES, em audiência no Senado. Ele se referia à dificuldade de liderar o banco, mas não revelou aos senadores a identidade das perigosas antas)