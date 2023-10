Frase do dia

Atualizado em 19 out 2023, 10h04 - Publicado em 19 out 2023, 09h30

“Defendemos que o Hamas liberte as crianças israelenses que foram sequestradas de suas famílias. Pedimos a Israel o cessar do bombardeio para que as crianças palestinas e suas mães deixem a Faixa de Gaza através da fronteira com o Egito. E exortamos as partes a respeitarem o direito humanitário internacional. É inadmissível a continuidade desse conflito e os ataques à infraestrutura civil” (Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, sobre a escalada do conflito entre Israel e o Hamas)

