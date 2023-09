VEJA Mercado em Vídeo

Os setores que se beneficiam dos cortes nos juros e entrevista com Werner Roger

As bolsas europeias e os futuros americanos negociam em alta na manhã desta terça-feira, 19. O Copom deve cortar as taxas de juros em 0,5 ponto percentual amanhã e cresce a probabilidade no mercado de que o comitê pode acelerar o ritmo nas reuniões seguintes. Ao mesmo tempo, algumas dúvidas ainda pairam sobre a condução da política monetária dos Estados Unidos. Os setores que se beneficiam desse cenário e o cenário de volatilidade da bolsa brasileira são os assuntos desta edição do VEJA Mercado. Diego Gimenes entrevista Werner Roger, sócio-fundador e diretor de investimentos da gestora Trígono Capital.