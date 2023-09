“O jurista José Gregori sempre foi um grande defensor dos direitos humanos e do Estado Democrático de Direito no Brasil, principalmente nos momentos mais desafiadores para nossa democracia. Defendeu sempre seus ideais, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa história recente” (Lula, presidente da República, lamentando a morte do ex-ministro da Justiça do governo Fernando Henrique Cardoso, que tem um histórico de lutas pela democracia brasileira)