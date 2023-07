“Reconheço o trabalho que o atual procurador-geral da República fez ao bem da volta à normalidade depois de um período bastante complicado e duro de uso do ativismo judicial para caçar pessoas e reputações” (Jaques Wagner, líder do governo Lula no Senado, elogiando Augusto Aras, o procurador-geral que protegeu Jair Bolsonaro com unhas e dentes nos últimos quatro anos – inclusive quando teve que analisar os absurdos cometidos pelo ex-presidente na pandemia)

