“Um candidato de direita, errando menos, com um fortalecimento de uma base que existe no Brasil, e o presidente Bolsonaro com eleitor, eu acho que o quadro fica bastante desanimador para quem quiser disputar uma eleição em 2026” (Arthur Lira, presidente da Câmara, em evento do Financial Times. Além de diminuir a força da esquerda brasileira, o político alagoano afirmou que a jornalista Joana Cunha, que cobria o evento, é “inconveniente” e “tem déficit”)