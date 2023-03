Frase do dia

“[O militar que tenta a política] perde os princípios hierárquicos e perde o gosto pelas Forças Armadas. Nós não estamos proibindo. Quem for que seja feliz na política. Quem ficar que seja forte como militar” (José Múcio, ministro da Defesa, tratando da PEC que pretende proibir a permanência de militares na ativa caso eles disputem eleições. A iniciativa do ministro foi revelada pela coluna no dia 7 de março)

declaração do ministro ocorre duas semanas após a pasta enviar ao Palácio do Planalto uma minuta de PEC (proposta de emenda à Constituição) para proibir que militares permaneçam na ativa caso tentem disputar eleições ou assumam cargo no Executivo.