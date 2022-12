Frase do dia

“Não tenho a menor dúvida de que se Bolsonaro se reelegesse a gente estaria no rumo de uma Turquia ou até de uma Rússia. Ele ia mexer no Supremo, centralizar o poder, a gente ia virar uma autocracia dinástica. Bolsonaro é pior que o regime militar. Ele é uma volta à Idade Média” (João Moreira Salles, documentarista, sobre as últimas eleições. Na entrevista à Folha, ele ainda afirmou que os militares – capachos do atual presidente – sempre tiveram a obsessão da soberania. “A grande ironia é que nesses quatro anos o Estado brasileiro perdeu a soberania da Amazônia”)