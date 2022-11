Frase do dia

“Ora, por que as pessoas são levadas a sofrerem por conta de garantir a tal da estabilidade fiscal nesse país? Por que toda hora as pessoas falam que é preciso cortar gasto, que é preciso fazer superávit, que é preciso fazer teto de gasto? Por que as mesmas pessoas que discutem com seriedade o teto de gasto não discutem a questão social deste país? Por que que a gente não estabelece um novo paradigma” (Lula, presidente eleito, em declaração que fez a bolsa derreter e o dólar subir)