Frase do dia

22 out 2022, 11h29

“Quando ele disse ‘pintou um clima’, isso é crime. É mais do que isso, é pedofilia, e lugar de pedófilo é na cadeia. Eu não tenho medo, já chamei Bolsonaro de covarde, não tenho medo de dizer que ele cometeu um crime” (Simone Tebet, terceira colocada nas eleições presidenciais, em comício no estado de Minas Gerais ao lado de Lula e Marina Silva. A senadora tem sido um ativo importantíssimo para o petista no segundo turno, especialmente pela coragem de enfrentar o bolsonarismo e seus absurdos)