Frase do dia

“Nossa preocupação com a gradual erosão do processo político-institucional brasileiro, da gradual erosão dos mecanismos de controle institucional da economia, da democracia brasileira. Achamos que há esse risco e que não devemos correr esse risco no momento à luz da experiencia dos últimos meses e anos no Brasil” (Pedro Malan, ex-ministro da Fazenda do governo FHC e um dos fundadores do Plano Real, superando divergências históricas na área econômica para fazer parte do grupo de economistas que deu apoio a Lula)