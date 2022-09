Frase do dia

“É uma decisão estapafúrdia. Invasão de propriedade privada. Enquanto eu for presidente, ali [Palácio do Alvorada] é minha casa” (Jair Bolsonaro, presidente da República, criticando a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que impediu a realização de lives na biblioteca do Palácio do Alvorada, já que a lei determina que não se pode fazer campanha em prédio público. Ocorre que as lives do mandatário agora são apenas para atos de campanha e o Palácio do Alvorada não é uma propriedade privada. É uma propriedade pública. Ou seja, o líder da extrema-direita mostra mais uma vez que não sabe a diferença entre público e privado)