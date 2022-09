Frase do dia

“Saio triste com a notícia de que um companheiro do PT foi assassinado por um bolsonarista. É uma demonstração do clima de ódio estabelecido na eleição. Totalmente anormal. Nunca tive inimigo dentro do PSDB. Nunca deixei de conversar com o Alckmin, com o Serra, com o Fernando Henrique Cardoso. E agora estamos vivendo uma violência exacerbada” (Lula, ex-presidente, comentando mais um assassinato de um petista por bolsonarista em 2022. O petista lembrava da época em que o Brasil vivia uma polarização política nas eleições e não a violência extremista que é, sim, incentivada pelo atual ocupante do Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro)