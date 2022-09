Frase do dia

“Na verdade é um comício. Um comício para gente preparada. Imagina eu explicar isso na favela…” (Ciro Gomes, candidato à Presidência, na Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. O pedetista explicava seu plano econômico para uma plateia de empresários e colocou em dúvida se seria compreendido da mesma forma em comunidades carentes do Rio. Ele, que tem um histórico de frases infelizes – além de denotar tamanho preconceito -, passou o dia no Twitter culpando o mundo pelo erro, inclusive as “máquinas do ódio do petismo e do bolsonarismo”)