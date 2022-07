Frase do dia

“Não haverá serrote, serra elétrica ou baioneta antidemocráticos capazes de derrubar [a democracia], porque um gigantesco cordão humano, de milhões de brasileiras e brasileiros destemidos a protegerão com seus corpos e, se necessário, estarão dispostos a irrigá-la com seu próprio sangue” (Ciro Gomes, ex-ministro, na convenção do PDT que oficializou seu nome à presidência da República. Em seu discurso, o pedetista fez duas críticas a Jair Bolsonaro, o atual mandatário do país, mas também a Lula, seu ex-chefe entre os anos de 2003 e 2006, que lidera todas as pesquisas de intenção de voto)