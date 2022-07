Frase do dia

“Uma pessoa, por intolerância, ameaçou e depois atirou nele, que se defendeu e evitou uma tragédia maior. [O bolsonarista] Jorge Guaranho não ouviu os apelos de sua família para que seguisse com a sua vida. Precisamos de democracia, diálogo, tolerância e paz” (Lula, ex-presidente, sobre assassinato do Marcelo Arruda, um guarda municipal de Foz do Iguaçu filiado ao PT. Ele foi morto por um seguidor do atual presidente da República. Guaranho assassinou Marcelo gritando “aqui é Bolsonaro”. Lula ainda lembrou que o local do crime era uma festa e que Marcelo vivia a “alegria de um pai que acabou de ter uma filha”)