“Nós poderemos ter um episódio ainda mais agravado do que o 6 de janeiro daqui do Capitólio” (Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, em Washington, nos EUA. O magistrado falava do risco de violência caso Jair Bolsonaro perca as eleições no Brasil. Ano passado, apoiadores de Donald Trump invadiram um dos principais símbolos da democracia americana após a derrota do candidato conservador nas eleições presidenciais. Houve confronto e mortes)