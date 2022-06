Frase do dia

“Hoje as pesquisas mostram uma tendência de eleição no primeiro turno. Sinto pelos depoimentos dos nossos quadros a presença muito forte do Lula nos Estados. São Paulo é minha praia, fui prefeito, secretário municipal, vice-prefeito, modéstia à parte eu conheço. Sinto a presença do Lula muito forte na capital” (Gilberto Kassab, presidente do PSD, projetando uma vitória de Lula no primeiro turno, segundo o Valor Econômico. O ex-prefeito paulista, que tentou romper a polarização PT-Bolsonaro com a candidatura de Rodrigo Pacheco à presidência, agora já pensa em fazer uma bancada expressiva do partido no parlamento e foca na eleição de governadores – além de, como se pode ver, acreditar totalmente em Lula lá)