Frase do dia

“Bolsonaro, seus dias estão contados. Não adianta desconfiar de urna. O que você tem é medo de perder as eleições e ser preso” (Lula, ex-presidente, no primeiro discurso após oficializar sua pré-campanha. O petista escolheu o segundo maior colégio eleitoral, Minas Gerais, para a sua viagem de estreia após o lançamento do “movimento político” em São Paulo. Lula ainda tocou no assunto mais importante do dia – as urnas eletrônicas. O Tribunal Superior Eleitoral contestou, horas antes de o ex-presidente discursar, os questionamentos das Forças Armadas sobre o processo eleitoral brasileiro e… praticamente chamou o atual presidente, que aparelhou o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, de mentiroso)