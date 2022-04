Frase do dia

“Os tempos mudam, as pessoas mudam e a história mudou. Temos hoje um governo [de Jair Bolsonaro] cruel com o povo, que não pode continuar” (Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, explicando para advogados e juristas progressistas o motivo pelo qual aceitou ser vice de Lula. No encontro, o ex-tucano reconheceu que ele e o petista disputaram eleições com caneladas, mas avaliou que “a democracia hoje exige que [os dois estejam] juntos, para somar, somar e somar”. Os detalhes do encontro foram apurados por Mônica Bergamo, na Folha)