Frase do dia

“Aqui no Brasil ela não faz [aborto] porque é proibido, quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha” (Lula, ex-presidente, criticando o fato de que mulheres pobres morrem ao tentar abortar enquanto a “madame” faz em “Paris”. A frase do ex-presidente trata de um tema delicado, que pode afastar quem o petista deveria tentar atrair neste momento em que Bolsonaro cresce nas pesquisas. Bastaria o petista dizer que é preciso cumprir a lei no Brasil, que permite abortos em alguns casos. No ano passado, o bolsonarismo tentou intimidar uma menina de 11 anos, grávida, que buscou fazer um aborto após ela ser estuprada por um tio)