Frase do dia

“Eu mudei, o Alckmin mudou e o Brasil mudou. Eu fui adversário do Alckmin, não inimigo. Feliz era o país que tinha disputa entre dois partidos democráticos, porque existia debate civilizado. […] Vamos reconstruir o Brasil porque somos dois democratas, gostamos da democracia e temos como prova o exercício dos nossos mandatos” (Lula, ex-presidente, sinalizando para as alas mais radiciais do PT e da esquerda porque escolheu o ex-governador de São Paulo como vice: o enfrentamento de Bolsonaro e tudo que ele representa. O petista está próximo de lançar sua sexta candidatura ao Palácio do Planalto)