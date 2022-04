Frase do dia

“Minha solidariedade à jornalista Miriam Leitão, vítima de ataques daqueles que defendem o indefensável: as torturas e os assassinatos praticados pela ditadura. Seres humanos não precisam concordar entre si, mas comemorar o sofrimento alheio é perder de vez a humanidade” (Lula, ex-presidente e líder das pesquisas de intenção de votos, mostrando que a empatia e a solidariedade ainda existem no Brasil, mesmo com a família Bolsonaro fazendo – incansavelmente – apologia de crimes como a tortura)