Frase do dia

“Hoje, a desesperança se agravou. E tão grave quanto o exílio físico é a sensação de estarmos exilados dentro do nosso próprio país, que não mais reconhecemos” (Walter Salles, cineasta premiado, sobre o Brasil de hoje, o Brasil de Bolsonaro, onde há ausência de perspectiva, desamparo, desesperança e o não reconhecimento do país como nação. A declaração de Walter, diretor do clássico Central do Brasil, foi dada em entrevista ao jornal O Estado de Minas e resumiu também como este colunista se sente)