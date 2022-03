Frase do dia

“Nossa posição é de equilíbrio. Ela não é de neutralidade. Eu penso que quando o presidente [Jair Bolsonaro] falou em neutralidade ele pensava em imparcialidade. Eu acho que essa nossa posição é uma posição de equilíbrio, uma posição dedicada na busca do diálogo e da reconciliação. Essa é a nossa fortaleza” (Carlos França, ministro das Relações Exteriores, dando cambalhota para consertar não só as péssimas declarações de Jair Bolsonaro, mas também os atos do presidente antes e depois da invasão da Ucrânia pela Russia. O chanceler brasileiro deu entrevista ao jornalista Nilson Klava, da GloboNews)