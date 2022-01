“Ele chegou chorando de dor. Falou: ‘Estou morrendo, Macedo. A coisa está ruim’” (Dr. Antonio Luiz Macedo, médico de Jair Bolsonaro, contando como foi o último atendimento hospitalar do presidente. Sim, estamos falando do mesmo Bolsonaro que disse no auge da pandemia: “Chega de frescura, de mimimi. Vão ficar chorando até quando”.