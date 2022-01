“Se ele [Bolsonaro] errar, se fragilizar, se a economia de fato passar por um processo de deterioração muito forte, pode ser que alguém dispute com Bolsonaro a vaga no segundo turno. Se alguém da terceira via for para o segundo turno com o Lula, a eleição pode surpreender” (Renato Casagrande, governador de Espírito Santo, ainda acreditando na possibilidade de uma terceira via nas eleições de 2022)