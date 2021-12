Frase do dia

“São dois grandes homens públicos, mas que têm trajetórias de vida em linhas completamente diferentes. É igual o cruzamento do porco espinho com a capivara” (Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, invejando uma eventual aliança do ex-governador paulista Geraldo Alckmin com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para as eleições de 2022. Vale lembrar, leitor: Ciro é um bolsonarista que já foi lulista. O ministro já declarou voto em Lula no passado e era da base dos governos petistas)