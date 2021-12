“Eu tenho que tomar dois Lexotan na veia por dia para não levar o presidente a tomar uma atitude mais drástica em relação às atitudes que são tomadas por esse STF que está aí” (General Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional, em formatura da Agência Brasileira de Inteligência. O áudio com a declaração foi obtido pelo jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles)