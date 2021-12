“A gente pergunta: por que o passaporte vacinal? Por que essa coleira que querem colocar no povo brasileiro? Cadê a nossa liberdade? Eu prefiro morrer do que perder a minha liberdade” (Jair Bolsonaro, presidente da República, que vive defendendo a ditadura, confundindo liberdade com o direito de entrada no Brasil de pessoas que não querem se vacinar. A coluna avisou na segunda, 6, que ele ia arrumar mais um conflito absurdo)