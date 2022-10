Flamengo e Corinthians ou Lula e Bolsonaro? Quem venceu o jogo nas redes

O clima acirrado nas redes sociais nestas eleições, em especial no segundo turno, conseguem deixar até mesmo as duas maiores torcidas do país como coadjuvantes. Ao longo da quarta-feira, 19, dia da final que consagrou o Flamengo campeão da Copa do Brasil, tanto o rubro-negro quanto o Corinthians somaram menos menções no Twitter do que o presidente Jair Bolsonaro ou o ex-presidente Lula.

Foram cerca de 520 mil menções ao termo ‘Flamengo’ no Twitter, entre 00h e meia-noite. Já o termo ‘Corinthians’ totalizou cerca de 400 mil citações. Na comparação, o termo ‘Lula’ foi citado pouco mais de 1,4 milhão de vezes, enquanto o termo Bolsonaro em pouco mais de 1,3 milhão.

Apenas entre 23h e 00h, ou seja, durante parte do segundo tempo da final e na decisão de pênaltis que consagrou o Flamengo, os times foram mais citados que os presidenciáveis. O termo ‘Flamengo’ foi utilizado em 131,2 mil ocasiões e ‘Corinthians’ em 124,6 mil. Nessa mesma faixa de horário, a palavra ‘Lula’ foi utilizada 66,7 mil vezes e ‘Bolsonaro’ em 60,7 mil. O levantamento, encomendado pela startup O Pauteiro, foi realizado pelo software da Vox Radar, empresa especializada na análise das redes sociais.

Picos por minuto

Na segunda metade da final o termo ‘Flamengo’ foi citado em 2.187 tweets por minuto, enquanto o ‘Corinthians’ em 2.077 publicações. Este foi o pico da quarta-feira entre todos os termos.

O ápice das menções a Bolsonaro ocorreu entre 20h e 21h, com 89 mil postagens, ou 1.484 por minuto. Já o pico das citações a Lula ocorreu entre 22h e 23h, quando o nome do petista foi utilizado em 92,3 mil tweets, média de 1.538 por minuto.