Em meio a um mar de erros, governo Bolsonaro acerta uma

Finalmente esta coluna poderá contabilizar um acerto do governo do presidente Jair Bolsonaro. Em meio a um mar de erros, de falas absurdas e de negações da realidade, surge uma atitude positiva: o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, determinou que sua equipe formule um plano de contingência contra uma eventual terceira onda do coronavírus.

As atenções serão voltadas, principalmente, para a região Norte, onde a vacinação está mais atrasada.

Queiroga já falhou em diversos momentos, deu vários motivos para que sua saída seja desejada e já mostrou que obedece às ordens de Bolsonaro acima da ciência, mas dessa vez o ministro acertou. É urgente que o governo se prepare para uma eventual nova onda.

Esse cenário, inclusive, reforça a importância da vacinação das crianças. Nesse ponto, voltamos a falar dos erros de Bolsonaro.

Negando novamente a realidade, o presidente disse que sua filha não vai se vacinar e quer atrasar o processo de vacinação das crianças. Um grave equívoco que pode custar a vida de muitos brasileiros. Como esta coluna mostrou, as mortes de crianças por Covid já superam a média anual de óbitos por outras doenças.

Apesar da atitude positiva em relação ao plano de contingência, infelizmente a lista de erros dessa gestão na pandemia não nos deixa ter muitas esperanças.

O presidente que classificou a Covid como uma “gripezinha”, que cogitou a possibilidade de alguém virar jacaré com a vacina, que atrasou a compra dos imunizantes e que é contra o passaporte vacinal ainda está no comando.

Fica aqui, ao menos, o registro de um acerto. Os brasileiros agradecem.