E-mail fake da PGR faz pesquisa obrigatória para presidente

Um e-mail falso em nome da Procuradoria Geral da República (PGR) está circulando na internet com uma pesquisa de intenção de voto para Presidente da República. A mensagem, que contém inclusive erros de português, afirma que a pesquisa é obrigatória.

“O Governo Federal está conduzindo uma pesquisa de inteção (SIC) de voto para Presidente. A sua participação é Obrigatoria (SIC) e não-remunerada. Obrigado pela participação!”, mostra o texto.

Logo após o texto, um link direciona a pessoa para uma página que contém a marca do Ministério da Cidadania e do governo federal “Pátria Amada Brasil”. No site, as imagens do presidente Jair Bolsonaro e do ex-presidente Lula aparecem em destaque.

Procurada pela coluna, a PGR desmentiu o e-mail e ressaltou que ninguém é obrigado a participar de pesquisa de intenção de voto.

Como já era esperado em um ano eleitoral, as fake news começaram a surgir. Para fugir de golpes e evitar cair em armadilhas, é fundamental verificar as fontes das mensagens recebidas.