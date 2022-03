Duas bombas e uma difícil batalha para Bolsonaro

A semana começou movimentada (e negativa) para o governo Bolsonaro.

Num enredo já anunciado, Milton Ribeiro deixa o comando do Ministério da Educação com o filme queimado e sob suspeita de corrupção

Apesar de afirmar que não teve nenhuma conduta ilícita, vai ser difícil pro pastor convencer a justiça de que não houve favorecimento de líderes religiosos enquanto ele comandava o MEC. Esta coluna já havia apontado que a saída era uma questão de tempo, após o trabalho do jornalista Paulo Sandaña.

Outra mudança que já era esperada é a demissão do presidente da Petrobras, general Joaquim Silva e Luna, revelada por Robson Bonin, do Radar. A incapacidade do general de lidar com o aumento descontrolado no preço dos combustíveis pesou na decisão de Bolsonaro.

Além disso, a demissão é uma tentativa do presidente de mostrar alguma atitude enquanto os brasileiros sofrem com a inflação e vêem seu dinheiro valer cada vez menos.

Bolsonaro tem muitos problemas para resolver. O presidente falou durante evento nesse final de semana que as eleições de outubro serão uma disputa “do bem contra o mal”.

Antes de lutar essa batalha que só ele enxerga, Bolsonaro terá que vencer uma luta de verdade: como manter o mínimo de estabilidade na sua gestão com tantos escândalos acontecendo do seu lado.