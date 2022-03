EXCLUSIVO: Bolsonaro decide tirar Joaquim Luna da Petrobras

O presidente Jair Bolsonaro decidiu tirar o general Joaquim Luna do comando da Petrobras. Fontes do governo informaram ao Radar que o anúncio será feito nas próximas horas. Nomeado há um ano, Joaquim Luna, segundo uma fonte do governo, já foi inclusive avisado da demissão.

Com a saída de Luna, o nome mais forte, no Planalto, para assumir o comando da estatal é o de Adriano Pires, atual diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. A troca foi decidida por Bolsonaro ouvindo o ministro Bento Albuquerque, das Minas e Energia.

Se a escolha se confirmar, será por um nome do setor. Pires atua como consultor de empresas privadas no setor de energia elétrica, petróleo, gás natural e biocombustíveis. Foi assessor do diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Superintendente de Importação e Exportação de petróleo, seus derivados e gás natural e Superintendente de Abastecimento. É economista formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro; mestre em planejamento energético pela Coordenação de Pós-graduação em Engenharia e doutor em economia industrial pela Universidade Paris XIII.