Documentário mostra como a ciência ficou à deriva sob Bolsonaro

O site Congresso em Foco lança nesta terça-feira, 28, o documentário Ciência à Deriva. Dirigido por Thiago Rodrigues e produzido com o apoio do Instituto Serrapilheira, o vídeo é resultado de seis meses de apuração sobre como as ações do governo Bolsonaro desmontaram a ciência brasileira em plena pandemia de covid-19. E dos esforços que estão sendo empreendidos agora para a retomada do setor. A falta de financiamento, a fuga de cérebros para o exterior, o discurso negacionista.

Como um país sem conhecimento e tecnologia próprias acaba por não conseguir de fato ser independente? Tudo isso é abordado no documentário Ciência à Deriva, que estará disponível no próprio site e no canal do Congresso em Foco no Youtube. Entre os entrevistados, o presidente da SBPC, Renato Janine, a ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, o ex-ministro da Saúde Arthur Chioro e o infectologista Pedro Hallal.