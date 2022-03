Desta vez exageraram com Bolsonaro!

Pegam demais no pé de Bolsonaro

O presidente contou uma piada no Dia Internacional da Mulher associando a conquista romântica delas em relação a um homem, pensem, através do caixa eletrônico do cara, novo ou velho.

Em seu pronunciamento em comemoração à data, o presidente transformou a mulher em um ser estranho à sociedade e ainda atribuiu aos homens o avanço e as conquistas delas nos últimos 60 anos.

O presidente coloca a ministra Damares Alves para dizer que o atual governo é cor de rosa – a mesma que disse que a gravidez é um problema de 9 meses -, e ela mente sobre os investimentos em políticas públicas no setor.

O presidente usa a guerra da Rússia com a Ucrânia como pretexto para emplacar antigo projeto dele sobre mineração em terras indígenas – tudo em busca de potássio e destruição do meio ambiente.

Ainda sobre a guerra, o presidente se disse solidário à Rússia, que tem feito atrocidades contra a Ucrânia, e conseguiu a proeza de ficar fora da lista de países hostis à Rússia, nos unindo à Venezuela.

O presidente encaminhou mensagens no WhatsApp elogiando a Rússia no dia 4 de março, oito dias após o início do confronto, que continham fakenews e teorias conspiratórias, trafegando muito longe da realidade.

O presidente grita aos quatro cantos que é contra a corrupção mas troca constantemente a chefia de áreas estratégicas da PF para tentar escapar de investigações – pela quarta vez neste mandato mudou a Diretoria de Combate ao Crime Organizado. Coincidência?

Após cinco meses de protestos por conta do veto à distribuição de absorventes para mulheres de baixa renda, o presidente finalmente editou um decreto liberando o benefício. As mulheres de baixa renda já poderiam estar recebendo absorvente de graça desde outubro.

O presidente continua a abusar da fé praticada pelos evangélicos à luz do dia, e com a ajuda de pastores-políticos, uma nova forma de ser “cristão”, tratando os fiéis como em um antigo curral eleitoral.

O presidente anunciou em suas redes sociais que o Ministério da Saúde estuda rebaixar o status da pandemia para endemia no país, com a melhora do cenário epidemiológico no país. Não precisamos nem dizer que, para Bolsonaro, que tripudiou das mais de 650 mil mortes no Brasil, isso teria ocorrido muito antes, bem antes.

PS – Esta coluna contém ironia, como se pode notar, leitor, e não entra nem no interminável histórico machista, racista, homofóbico, misógino, entre outros preconceitos de Bolsonaro.

Trata somente dos últimos dias. Que 2022 passe rápido.