Frase do dia

“Naquele meu tempo, é história: a mulher era professora ou dona de casa. Dificilmente uma mulher fazia algo diferente disso lá nos anos 50, 60. Hoje em dia, as mulheres estão praticamente integradas à sociedade. Nós a auxiliamos, estamos sempre ao lado delas. Não podemos mais viver sem elas” (Jair Bolsonaro, presidente da República, ofendendo as mulheres em pronunciamento… quando? No Dia Internacional da Mulher. O “praticamente integradas” e o “nós a auxiliamos” transforma a mulher em um ser estranho à sociedade e ainda atribui aos homens o avanço e as conquistas delas nos últimas 60 anos – mais um momento repugnante da existência de Bolsonaro, para dizer o mínimo)