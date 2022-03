A nova vergonha internacional de Bolsonaro atinge até a Venezuela

A notícia de que o Kremlin divulgou, nesta segunda, 7, uma lista de países considerados hostis à Rússia é a nova vergonha internacional de Jair Bolsonaro.

Pior…

Nos une à Venezuela, que o presidente de extrema-direita tanto critica e que envergonha a América do Sul por conta da regime chavista de Nicolás Maduro.

Vejam vocês, leitores, quais são os 48 países que Vladimir Putin vê como inimigos principais da Rússia:

Austrália, Albânia, Andorra, Reino Unido, Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Polônia, Portugal, República Tcheca, Romênia, Suécia, Islândia, Canadá, Liechtenstein, Micronésia, Mônaco, Nova Zelândia, Noruega, Coreia do Sul, San Marino, Macedônia do Norte, Singapura, Estados Unidos, Taiwan, Ucrânia (Estamos com vocês), Montenegro, Suíça e Japão.

Ou seja, quase o mundo inteiro.

Mas o Brasil – de Bolsonaro – e a Venezuela – de Maduro – estão fora. É quase um nó geopolítico e, de quebra, ideológico, não é?

Bolsonaro, quem diria, acabou ao lado de Putin e de Maduro, o ditador esquerdista tão beneficiado pela Rússia nos últimos anos.

Esta coluna gostaria muito, mas muito mesmo, que os bolsonaristas radicais e hidrófobos, que esbravejam tanto na internet – especialmente nas redes sociais – explicassem essa contradição.