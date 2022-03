Declaração polêmica de Lula é só exagero? Ou ele tem razão?

A crítica feita pelo ex-presidente Lula contra o Congresso Nacional, durante evento em Londrina neste final de semana, foi dura e teve reação de diversos parlamentares. Apesar de exagerar ao dizer que esse é o pior Congresso que o país já teve, Lula tem razão em alguns pontos da crítica.

Principalmente quando pensamos no quanto os parlamentares foram explicitamente comprados pelo chamado “orçamento secreto” e não querem abrir mão dos bilhões que têm em mãos neste ano.

Ao dizer que Ulysses Guimarães não tinha 10% da força que tem o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), Lula provavelmente estava se referindo a esse poder que Lira possui sobre bilhões de reais.

A situação é tão absurda que o Supremo Tribunal Federal (STF) teve que intervir. A ministra Rosa Weber determinou que o Congresso adote medidas para dar mais transparência ao orçamento secreto. Até o momento, os parlamentares não cumpriram a ordem e ainda pediram mais prazo para adotar as medidas. O pedido foi negado pela ministra.

É vergonhoso que o Congresso esteja com dificuldades para dar transparência a um dinheiro que sai do bolso do brasileiro.

O princípio da publicidade é determinante e os parlamentares parecem ter simplesmente ignorado isso. O contribuinte precisa saber quem tem poder sobre o que e como o Congresso utiliza os recursos públicos.

A Câmara também tem aprovado pautas que vão na contramão do que deseja a maior parte da população. Há poucos dias, por exemplo, os deputados aprovaram urgência para votação de projeto que libera mineração em terras indígenas, uma pauta que vai contra os interesses desses povos e de uma parte grande da sociedade brasileira.

Fora que isso não resolve o problema que o governo diz que resolverá – a falta de fertilizantes – e ainda pode criar problemas com nossos parceiros comerciais.

A Câmara tem aprovado toda a pauta antiambiental de Bolsonaro e Lira.

Os deputados também têm aprovado propostas que facilitam o acesso a armas no país. O tema é de interesse do governo, que conseguiu apoio dentro da Câmara para movimentar propostas desse tipo.

Quem tem feito um contraponto aos abusos da Câmara é Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Muitas pautas absurdas aprovadas pelos deputados têm ficado paradas no Senado, de propósito.

Por isso, Pacheco criticou a fala de Lula. O Senado fez a CPI da Covid e o presidente do Senado, mesmo sendo contra a criação, deu todo o apoio ao funcionamento dela. Ele tem se comportado de maneira republicana tentando conter os abusos dos deputados.

O ex-presidente exagerou um pouco, mas não está completamente errado.

O Congresso precisa voltar a trabalhar olhando os interesses do país e não de um governo. Em outubro, o brasileiro terá a chance de analisar o que deve mudar e o que deve permanecer da mesma forma no parlamento.