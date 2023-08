Cientista político achou impactante nova pesquisa sobre Lula

O cientista político Felipe Nunes, da Quaest, comentou para a coluna a nova rodada de avaliação do governo Lula, na qual o presidente aparece com 60% de aprovação dos eleitores.

O petista aparece com 16 pontos percentuais a mais que Jair Bolsonaro, se pegarmos o mesmo momento do governo anterior – no início do segundo semestre de 2019.

“Dado o grau de polarização social que vivemos em 2022, é muito impactante ver a aprovação do governo chegar a 60%. O governo Bolsonaro em agosto de 2019 tinha apenas 44% de aprovação. A combinação de notícias negativas para o ex-presidente, e bons ventos positivos para a economia, abrem espaço para Lula crescer para além da sua base eleitoral”, afirmou Felipe Nunes sobre a pesquisa.

Com esses números, o atual presidente alcançou o maior índice desde o início do ano, com uma alta de nove pontos percentuais se comparado com avaliação semelhante feita em abril.

Não é pouca coisa.

O levantamento confirma a força da economia na avaliação de um governo. A política mais aprovada é a do Bolsa Família -compreensível, já que deu mais renda para os beneficiários. A segunda é a queda da inflação em meio a forte briga do governo com o Banco Central.

